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Bursa'da 3 katlı binada yangın30 Aralık 2019 Pazartesi 17:35 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ancak bina kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA