Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, koliler içinde paketlenmiş 13 bin ve yapımı tamamlanmamış 6 bin tıbbi maske buldu.

Maskeleri muhafazaya alan ekipler, imalathanenin sorumluları hakkında yasal işlem başlattı.