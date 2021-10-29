Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.30 ve 20.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.
Etiketler: Bursa
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