Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği kapsamında mehter takımı, tırın dorsesinde çeşitli marşları seslendirerek kentin mahallelerini gezdi.

[Fotoğraf: AA]

Yuva Mahallesi'nden başlayan etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak mehter takımına destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.