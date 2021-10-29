Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırın dorsesinde mahalleleri dolaşarak vatandaşların bayramını tebrik etti.
Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği kapsamında mehter takımı, tırın dorsesinde çeşitli marşları seslendirerek kentin mahallelerini gezdi.
[Fotoğraf: AA]
Yuva Mahallesi'nden başlayan etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak mehter takımına destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.
Etiketler: Kırıkkale 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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