İstiklal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki 3 katlı Ulusoy Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, apartman içerisinden ve dışarıdan müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.