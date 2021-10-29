Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 katlı binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.
İstiklal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki 3 katlı Ulusoy Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, apartman içerisinden ve dışarıdan müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
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