Keşan Belediyesi tarafından, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nde yaptırılan çocuk parkı törenle açıldı.

Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği parkın açılışında konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet'e, Ulu Önder Atatürk'e ve atalara olan borçları ödemenin çok çalışmaktan geçtiğini söyledi.

"Eren'imizin ismi burada gelecek nesillere örnek olacak"

Gençlerin ve yaşlıların güzel zaman geçirmesi için ilçeye parklar kazandırdıklarını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Kurduğu hayalleri çalınan bir Eren'imiz vardı. Tüm Türkiye, 2017 yılında Eren'in şehit olduğu haberi ile yıkıldı. Sadece ailesinin, Maçka'nın veya Trabzon'un yüreği değil, hepimizin yüreği yanmıştı. Bize 'adını neden Şehit Eren Bülbül Parkı koydunuz?' diye sordular. O, memleketimizin evladıydı. Çocuklar da dualarıyla Eren'i yaşatsınlar istedik. İşte o yüzden hayalleri çalınan tüm çocuklarımız için bu parka, 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül adını vererek açalım istedik. Açılışı yapmak böyle anlamlı bir güne kısmet oldu. Eren'imizin ismi burada hem gelecek nesillere örnek olacak hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erenler daima var olsun."

Açılış törenine Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan da katıldı.