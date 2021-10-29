Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mengen köyü Dalcıağaç mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesen Hüseyin Köse'nin kestiği ağaç üzerine devrildi.
Arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerince ağacın altından çıkarılan Köse'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi.
Köse'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Düzce
Sıradaki Haber
Kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli 2 kilogram altın çaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz