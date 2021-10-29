Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor. Karadan ise 30 arazöz bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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