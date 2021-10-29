Küp Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor. Karadan ise 30 arazöz bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.