Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde poyraz etkili oluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'da hızı saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'ne demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.
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