Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evin çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bu sırada çatıdaki alevler evin içini sardı, koltuk, perde ve halı alevlere teslim oldu. Yoğun duman altında kalan evde vatandaşlar bir kişiyi kurtardı. İki kadının evin içinde yaşadığı panik ve minder taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evde maddi hasar meydana geldi.

