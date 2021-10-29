Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı
Antalya’da iki katlı müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çatıdan oturma odasına düşen alevler sebebiyle yaşanan panik anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evin çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bu sırada çatıdaki alevler evin içini sardı, koltuk, perde ve halı alevlere teslim oldu. Yoğun duman altında kalan evde vatandaşlar bir kişiyi kurtardı. İki kadının evin içinde yaşadığı panik ve minder taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evde maddi hasar meydana geldi.
Sıradaki Haber
Kendisini savcı olarak tanıttığı kişiden 350 bin lira dolandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz