Onlar, 3 Kasım 2019'dan bu yana evlatlarına kavuşma umuduyla nöbetlerini sürdürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır Anneleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da HDP İl Binası önündeydi.

Bayrama buruk giren aileler, birlik ve beraberlik mesajı verdi:

"Buradan biz Diyarbakır anneleri ve babaları olarak Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Devletimizin varlığı daim olsun. Cumhuriyetimizin varlığı daim olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah."

"Gelin tek ses, tek yürek olalım"

Nöbetlerinin 800'üncü günü için herkesi desteğe çağıran anneler, "11 Kasım 2021'de tüm Türkiye'yi buraya nöbete davet ediyoruz. Burada bu anne ve babalar nöbet tutarken destek bekliyoruz. Gelin tek ses, tek yürek olalım. Teröre geçit vermeyelim."

239 ailenin katıldığı HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eyleminde şu ana kadar 32 aile evladına kavuştu

Anne ve babalar çocuklarına kavuşuncaya kadar nöbetlerini sürdürmekte kararlı.