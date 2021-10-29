Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

Sahil boyunca deniz kenarında ve yürüyüş yolunda toplanan çok sayıda kişi ve denizde tekne ile yatlardakiler gösteriyi izledi, time alkışlarla destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdığı gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

[Fotoğraf: AA]