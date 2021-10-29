Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK, Antalya semalarında nefes kesti
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.
Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü.
[Fotoğraf: AA]
Sahil boyunca deniz kenarında ve yürüyüş yolunda toplanan çok sayıda kişi ve denizde tekne ile yatlardakiler gösteriyi izledi, time alkışlarla destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
[Fotoğraf: AA]
SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdığı gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
[Fotoğraf: AA]
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