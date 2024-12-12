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Türkiye
AA 12.12.2024 19:50

Burdur'da zemin kayması: Yolda çöküntü, 4 evde çatlak oluştu

Burdur'da bir sokakta zemin kayması sonucu hasar gören 4 evden biri, belediye ekiplerince mühürlendi. AFAD yetkilileri de yolda ve mahallede inceleme yaparken sismik rapor da hazırlandı.

Burdur'da zemin kayması: Yolda çöküntü, 4 evde çatlak oluştu

Burdur Gölü yakınında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde salı günü zemin kayması sonucu yolda çöküntü meydana geldi ve yolun yakınındaki 4 evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

"Su kuyusu ters dönmüş ve çökmüştü"

Hasar gören evlerden birinin sahibi Ayşegül Karabiber, gazetecilere, salı sabahı evdeki fayansların patladığını ve torunundan yolun çöktüğünü öğrendiğini söyledi.

Belediye ekiplerine haber verdiklerini anlatan Karabiber, "Yan bahçe de su doldu. Orada su kuyusu vardı, o kuyu ters dönmüş ve çökmüştü. Oradan su fışkırırken gördük. Sonra belediye ekipleri geldi, yolu kazdı, bahçedeki suyu boşalttı ve su patlağını giderdi. Bana 'Evde birkaç gün oturmayın.' dediler. Yan komşumun evi çok kötü, benimki onlarınki kadar değil" diye konuştu.

Karabiber, yetkililerden evlerinin onarılmasını istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AFAD inceleme yaptı

Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri ise sokağın eski bir dere yatağı üzerinde bulunduğunu, yumuşak zeminin kayması nedeniyle su altyapısının da zarar gördüğünü belirtti.

Hasar gören evlerden birinin güvenlik amacıyla mühürlendiğini bildiren yetkililer, mahallede incelemenin sürdüğünü kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AFAD yetkililerinin de yolda ve mahallede inceleme yaptığı, sismik rapor hazırlandığı öğrenildi.

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