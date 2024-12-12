Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.12.2024 18:45

Trabzon'da inşaatta çökme: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı kurtarıldı

Trabzon'da bir inşaatta çökme meydana geldi. Çöken tablanın altında kalan1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Trabzon'da inşaatta çökme: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkiindeki inşaatta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazdan çıkartılan işçiler Fuat K, Murat M. ve Ali M. hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

Ekipler, cep telefonu aranarak yeri tespit edilen 52 yaşındaki işçi Ali D'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Gerekli incelemeler yapılacak"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yıldırım, gazetecilere, beton döküldüğü sırada meydana gelen çökme sonucu 4 işçinin göçük altında kaldığını söyledi.

Yaralanan 3 işçinin kendi çabalarının yanı sıra ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle göçükten çıkartıldığını belirten Yıldırım, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin taburcu edildiğini dile getirdi.

Yıldırım, hastanede tedavileri süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ama bir tanesi göçük altında kalmış, üzerine fazla yük binmiş, onu kaybettik. Onun bilgisini üzüntüyle öğrendim. Hepimizin başı sağ olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Gereken tabii ki yapılacak" dedi.

AFAD, Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ile savcılığın gerekli incelemeleri yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Burada herhangi bir teknik yetersizlik mi söz konusudur, bunlar ortaya çıkacak" diye konuştu.

Yıldırım, üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu olaylar şunu gösteriyor, her şeyi ilmine, fennine, mühendisliğine, hesabına uygun olarak yapmak mecburiyetindeyiz yani bunun burada göçmemesi lazım. Teknik elemanlarımız mutlaka inceleyecekler. Burada herhangi bir zafiyet söz konusu mu? Olması gerekenin yapılmaması söz konusu mu? Bunları hep birlikte göreceğiz. Sayın savcılarımız bunların tespitini yapacak, mahkemelerimiz bunları değerlendirecek. Üzüntülüyüz, hepimizin başı sağ olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı, hayatını kaybeden işçinin yakınlarına taziyelerini iletti.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
20:58
BM'den Ankara Bildirisi konusunda Türkiye'ye övgü
20:39
İSPARK otoparklarına yüzde 115'e varan zam geldi
20:28
37 öğrenci kantinde yedikleri tavuklu makarnadan zehirlendi
20:23
Trump, ABD füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına karşı
19:51
Burdur'da zemin kayması: Yolda çöküntü, 4 evde çatlak oluştu
Münbiç'te yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu
Münbiç'te yüksekliği 7 metreye varan devasa tünel ağı bulundu
FOTO FOKUS
Somali Adalet Bakanı, Etiyopya anlaşmasını TRT Haber'de değerlendirdi
Somali Adalet Bakanı, Etiyopya anlaşmasını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ