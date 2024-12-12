Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

S.K. idaresindeki otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Mehmet Katı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Katı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.