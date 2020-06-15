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Burdur'da kovalamaca sırasında düşen polis ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek kafasını vuran polis memuru ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motorlu Yunus ekiplerinde görevli 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli iki çocuktan sorgulamak için kimlik istedi.
Şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından yaya olarak koşan Akbaş, kovalamaca sırasında düştü ve başını kaldırım taşına çarparak yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tedavi altına alındı.
Akbaş'ın kafatasında hasar oluştuğundan hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan kaçan A.U. (16) ve M.Y. (15) polis ekiplerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Amirliğine götürüldü.
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