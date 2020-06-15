Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 776 kilogram esrar, 20 kilogram eroin, 11 kilogram metamfetamin, 91 kilogram bonzai ve 137 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ruhsatsız 61 tabanca ve tüfek ile 68 bin 875 liraya el konulan operasyonlarda 3 bin 186 kişi yakalandı.