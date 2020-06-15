Yerli ve milli yazılımlarla desteklenerek kurulan Trafik Yönetim Merkezini ziyaret eden Büyükakın, burada yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Büyükakın, EDS unsurlarını içinde barındıran merkezin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin koordineli şekilde hizmet etmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Tahir Büyükakın, merkezin aslında toplu taşımanın, otoparkların ve trafikteki araçların yönetiminin beyni olarak düşünülebileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün sistemlerimiz ve 250'ye yakın kavşağın tamamı buraya bağlı olmakla birlikte bu merkezden idare edilebilmektedir. Yine toplu taşıma araçlarının içindeki kameraların tamamı buraya bağlı durumdadır. EDS kameralarının önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılmasıyla onların da tamamı buraya bağlı olacak. Bu merkezimiz; şehrin tamamının anlık fotoğrafını çekebileceğimiz, trafiğin nerede sıkıştığını nerede oluştuğunu görebileceğimiz ve ona göre buradan karar alıcıların eline çok güçlü verileri ulaştıracak bir merkez olacak. Bir manada trafiğin sinir uçlarını buradan takip etmiş ve yönetmiş olacağız."

"Sürücülere alternatif güzergah sunulacak"

D-100 ve D-130 kara yolları üzerinde kurulan bluetooth sensörler vasıtasıyla sağlanacak veriler doğrultusunda trafiğin yoğun olduğu zamanlarda sürücülere alternatif güzergahlar sunulacağını aktaran Büyükakın, "Akıllı şehirler dediğimizde ayrılmaz bir bileşen de akıllı ulaşım sistemleridir. Bu o akıllı ulaşım sisteminin kentimizde atılmış ilk adımıdır. Bu yolla zabıta ve ulaşım dairelerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüz burada ortaklaşa çalışma imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, hayal ettikleri daha mutlu bir şehir olmak için, akıllı ulaşımın önemli bir adım olduğuna işaret ederek, bu anlamda Trafik Yönetim Merkezinin çok önemli bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Trafik Yönetim Merkezi

Trafik Yönetim Merkezi, sinyalizasyon yönetim sistemi, trafik kameraları, yoğunluk sensörleri, yoğunluk haritaları, video mesaj sistemi, radar ve değişken trafik işaretleri yönetimi, toplu taşıma yönetim ekranları, tramvay hattı izleme, trafik zabıta, servis araçları denetim, afet ve kriz yönetim unsurlarını içerisinde barındıracak.

Özellikle şehirlerarası geçiş güzergahında bulunan D-100 ve D-130 gibi tüm ana yollardaki trafik yoğunluğu, sinyalize kavşakların uzaktan yönetilmesi, tehlikeli yük taşıyan ve ağır vasıtaların geçişlerinin takip edileceği bir merkez olacak.