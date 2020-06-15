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Amasya'da inşaat halindeki bina çöktü, 4 işçi kurtarıldı
Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Boğazköy mevkiinde et entegre tesisini güçlendirmek için yapılan ek tesis çöktü, göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı.
Boğazköy mevkisinde bir firmaya ait et entegre tesisinin yanındaki inşaat halindeki ek bina çöktü.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ek güçlendirme tesisinde meydana gelen göçük altında kalan işçilere ilk müdahaleyi Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sağlık ekipleri, AFAD ve Suluova İtfaiye ekipleri yaptı.
Göçük altında kalan yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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