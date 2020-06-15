Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde sahte içki imal eden ve satan şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bidonlar ve pet şişe içerisinde 2 ton sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: malatya sahte içkiSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 20:36
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