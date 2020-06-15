Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin Mardin'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Etiketler: Mardin deaş operasyonuSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 20:12
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