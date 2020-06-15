Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de artçı deprem sonrası heyelan kamerada
Bingöl’ün Karlıova ilçesi ile Yedisu ilçesi arasında son yaşanan 3.7’lik artçı sarsıntı sonrası heyelan oluştu. Dağdan kopan kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı. Yolun çökme anı ise kameralara yansıdı.
Bingöl’de meydana gelen depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son olarak bugün saat 18.05’te meydana gelen artçı sarsıntı sonrası dağda çökmeler meydana geldi.
Çökme sonrası Karayolu araç trafiğine kapanırken, İl Özel idaresi ekipleri yol açma çalışmalarına başlamak için Bingöl’den yola çıktı.
Yolun çökme anı AKUT ekiplerinin kamerasına yansıdı.
Ekiplerin çalışması sonucu Bingöl-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.
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