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Bingöl'de 180 artçı deprem yaşandı
[Fotoğraf: AA ]
AFAD'ın açıklamasına göre, Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 sarsıntı yaşandı. Toplam 180 artçı deprem kaydedildi.
14 Haziran'da saat 17.24’te, merkez üssü Bingöl ili Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bugün ise saat 09.51'de Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasına göre, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 3 deprem yaşandı, toplam 180 artçı deprem kaydedildi.
Etiketler: bingöl deprem artçı deprem afad bingölSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 18:01
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