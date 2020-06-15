14 Haziran'da saat 17.24’te, merkez üssü Bingöl ili Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün ise saat 09.51'de Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasına göre, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 3 deprem yaşandı, toplam 180 artçı deprem kaydedildi.