Bingöl’de meydana gelen depremlerin, Doğu Anadolu Fay Hattı'yla karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şöyle konuştu:

“Özellikle bu depremler Kuzey Anadolu Fayı'nda meydana geldi, Doğu Anadolu Fayı'nda değil. Ama bu bölgenin şöyle bir özelliği var, Bingöl’ün Karlıova ilçesinin bulunduğu yerde Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı birleşiyor. Bu birleşimin olduğu yerde de biraz karışık bir jeolojik yapı var. Dolayısıyla çok sayıda küçük küçük faylar var. Bunlar büyük depremler değil ama bazı 5,5’ten 6’ya kadar ulaşabilecek depremler yaratabilir. Nitekim dünkü 5,7 büyüklüğündeki deprem Yedisu Fayı üzerinde meydana geldi. Bağımsız ayrı bir deprem de olabilir hemen yanındaki başka bir fay da hareketlenmiş olabilir. İzlemedeyiz, malum önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde bu artçılar meydana gelecek. Şu an da sönmüş değil aktivite.”

Gelecek iki hafta önemli

Yaşanan depremlerin artçıları nedeniyle bölgenin hala aktif ve dinamik olduğunu belirten Ersoy, bölgede yaşayanların da özellikle iki hafta çok dikkatli olması ve yetkililerin tavsiyelerine uyması gerektiğini söyledi:

“5’in üzerine çıkan depremler bölgede hasar verebileceğinden biraz dikkatli olunmasında fayda var. İnsanların evlerine girmemesi gerekiyor. Burası bir kırsal kesim olduğu için yapı stoku betonarme yapılar gibi değil. Yığma yapılar daha ağırlıkta. Yaz ayları olduğu için biraz insan sayısı da fazla, nüfusu kalabalık. Dolayısıyla sokaklarda olmakta fayda var. Yetkililerin bu konuda ‘Artık tehlike yoktur, evlerinizde oturabilirsiniz’ uyarısını vermeden evde yaşamaları çok doğru gelmiyor bana. Çünkü artçılar bölgeyi aktif ve dinamik halde tutuyor” dedi.

“Bu depremden İstanbul’un etkilenmesi mümkün değil”

Bu depremin batıya doğru uzanan faylara ve İstanbul’da beklenen Marmara depremine bir etkisi olup olmayacağı konusunda da yorumlarda bulunan Ersoy, “Bu depremler, yakınında çok sayıda fay parçası olduğu için komşu alanlarda etkili olabilir ama İstanbul gibi uzak yerlerde, bin 200 kilometre uzaklıktaki bir yerde herhangi bir etki yaratması mümkün değil” dedi.

“Bingöl depreminde Elazığ depreminin bir etkisi yok”

Ocak ayında gerçekleşen Elazığ depreminin Bingöl’de meydana gelen depremler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını söyleyen Ersoy, Elazığ depreminin Hatay’ın da üzerinde bulunduğu Doğu Anadolu Fayı'nı etkileyebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu depremler Kuzey Anadolu fayında gerçekleşti. Erzincan, Yedisu, Karlıova çizgisi üzerinde Yedisu’dan başlayan ve Karlıova’ya doğru giden bir kırık var. Depremlerin bu kırık üzerinde meydana geldiğini düşünüyoruz. Bingöl depreminde Elazığ depreminin bir etkisi yok, tamamen o faydan bağımsız bir deprem. Elazığ depreminden sonra Pütürge’den Malatya, Maraş’a ve Hatay’a doğru giden Doğu Anadolu fay zonu üzerinde elbette bir gerilim var. Zamanını bilemediğimiz için söyleyemiyoruz ama önümüzdeki zaman içerisinde, buralarda mutlaka süresi dolduğu zaman deprem oluşturacaktır. Bir noktada deprem olduğunda stres boşalıyor ama stres tamamen bitmiyor. Yan tarafa yer değiştiriyor, transfer oluyor.”

