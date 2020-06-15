Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler, Libya'daki gelişmeler, parti ve Meclis çalışmaları ele alınacak.
Toplantıda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı sunum yapacak. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunlarında Yapılacak Değişiklikler değerlendirilecek.
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