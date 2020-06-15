Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye, İran ve Rusya olarak özellikle Astana ve Soçi formatında uzun süredir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu çabaların sonuçlarını gördük. Bundan sonraki süreçte Suriye'ye kalıcı istikrarı getirmek için adımları da atmamız lazım. Bunlardan biri de Anayasa Komisyonu. Anayasa Komisyonunun ağustosta toplanması öngörülüyor. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Temel prensiplerde görüş ayrılığımız yok Rusya ile"

Rusya ile Libya'da ateşkes için birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya'da kalıcı ateşkesin tesis edilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını ve Dışişleri, Savunma bakanlıkları ve istihbaratçılar olarak bir araya gelerek çalışma yapmaları talimatını verdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda biz de Ruslarla temasa geçtik. Bakan yardımcısı ve uzman düzeyinde toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıda gördük ki, temel prensiplerde görüş ayrılığımız yok Rusya ile. Burada ateşkesin kalıcı olması için ayrıca ateşkes sonrası adımların modeliteleri için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesinin daha doğru olacağına karar verdik. Sadece Rusya ile Türkiye arasında devam etmesi önemli değil. Libya'da ateşkes tek taraflı olmaz. Çatışan taraflar var, kabileler var, farklı tutumlar var. Dolayısıyla oturup tarih ve diğer konularda Rusya'nın olurunu almadan Libyalıların özellikle meşru yönetimin bir karar vermesi gerçekçi olmayabiliyor."

[Rusya ile Libya görüşmesi neden ertelendi?] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teknik düzeyde biraz daha hem kendi aramızda hem de Libyalılarla görüşme konusunda hemfikir kaldık. Dün Lavrov'la iki defa telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Erteleme kararını da birlikte aldık. pic.twitter.com/M47ddSkMrE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2020

"Libya'da siyasi sürece götürebilecek bir süreci konuşmamız lazım"

Temel prensipler konusunda Ruslarla bir sıkıntı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ama bu sefer kalıcı bir ateşkes ve Libya'da siyasi sürece götürebilecek bir süreci konuşmamız lazım. Bunlar netleştikten sonra bakanlar düzeyinde bir araya gelerek ortak bir belgeyi imzalamamız gerekiyor. İki defa telefon görüşmesi yaptık, erteleme konusunda mutabık kaldık. Bunun başka bir şerre çekilmesine gerek yok." dedi.