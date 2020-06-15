Milli Savunma Bakanlığının saatler gece yarısını biraz geçtiğinde resmi Twitter hesabından paylaştığı “Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” mesajı, gözleri Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün üslendiği noktalara çevirdi.

Hatırlanacağı üzere Türkiye, yurt içinde düzenlenen Kapan operasyonları ile Irak sınırına yakın bölgede teröristler için çok önemli olan 19 geçiş noktasını kontrol altına almış ve örgüt Doğu-Güneydoğu hattında neredeyse hareket edemez hale gelmişti.

Sınırın içinde bu adımlar atılırken Irak’ın içlerindeki yerlerde de terör unsularına aralıksız bir şekilde operasyonlar yapıldı, bu dönemde söz konusu terör bölgeleri Türk İHA’ları tarafından anbean gözetlendi.

[Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi operasyonu birikte takip etti.]

Geçtiğimiz günlerde terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirilmesiyle birlikte örgüte verilen “Nereye giderseniz gidin bulup, yok edebiliriz” mesajı, Pençe-Kartal Harekatı ile bir adım daha öteye taşındı.

Peki, çok sayıda savaş uçağının ve insansız hava araçlarının görev üstlendiği Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına düzenlenen ani hava harekatı nasıl okunmalı, bu operasyon ne anlama geliyor?

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, operasyonu 3 ayrı dinamik üzerine konumlandırıyor. Bunlardan ilkinin diplomasi olduğuna işaret eden Oğuz, “Irak operasyona engel çıkarmadı. Bu işin siyasi boyutu. Üç ayağın diğer tarafında istihbarat var. Kuzey Irak’a hakimiyet ve uzun süreli titiz çalışma söz konusu istihbari açıdan. Sac ayağının son parçası ise işin askeri boyutu. TSK’nın önleyici vuruş tecrübesi, derin harekat kabiliyeti, ağ merkezli operasyon düzenleyebilmesi ve yerli mühimmat bu ayakta öne çıkanlar” bilgisini paylaştı.

Örgütün ‘beklemediği’ bir anda vurduk

Bu operasyonun yaklaşık 3 aydır planlanan ve yapılan çalışmalara göre neticelendirilen bir harekat olduğuna vurgu yapan Oğuz, “Yakın zaman içinde örgütün üst düzey sözde yöneticilerine nokta operasyonlar düzenlendi. Son aylarda genelde SİHA’ların kullanıldığı ve teröristlerin hedef alındığı operasyonlar yapıldı. Örgüt toplu bir harekat beklemiyordu bu dönemde. Tam da onların beklemediği bir süreçte son zamanların en kapsamlı hava harekatlarından birini icra ettik” şeklinde konuştu.

Operasyona Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçaklarının yanı sıra istihbarat uçaklarının, tanker uçakların, F-16 ve F-4 savaş uçaklarının, ANKA-S insansız hava araçlarının, arama kurtarma uçak ve helikopterlerinin katıldığını belirten Turan Oğuz, şöyle devam etti:

“Operasyon hazırlık aşamasında da ciddi bir süreç yürütüldüğü belli. O dönemde de uydularımız, sinyal istihbarat uçaklarımız, insanlı-insansız hava araçlarımız titizlikle kullanıldı.

Kuzey Irak’ta ülkemizin çok ciddi bir bilgi ağı var. Sadece terör hedeflerini değil sivil yerleşimlerdeki değişimleri dahi haber alabilen bir konumdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siviller ve çevre konusundaki hassasiyeti herkesin malumu. Bu nedenle tüm harekat planlamaları en ince ayrıntılarına kadar hesaplanıyor. Bakanlığın açıkladığı 81 hedef tüm bu çalışmaların, elde edilen istihbaratların ve anlık gelişmelerin bir sonucu…”

[ANKA-S insansız hava aracı harekatın öncesi, sırası ve sonrasında önemli görevler üstlendi.]

Şimdi hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, harekatın bittiğini ancak Türk uçar unsurlarının ve istihbarat birimlerinin çok aktif olarak çalışmaya devam ettiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Harekatın terör örgütüne nasıl bir hasar verdiğini de yakından izliyoruz. Çok çeşitli kaynaklardan elde edilecek görüntüler, telsiz konuşmaları, muhbir raporları, ve benzer bilgilerle harekatın sonuçları netleşecek. Bu bilgiler uzmanlar tarafından kıymetlendirilecek ve daha sonra onay verilirse harekatın sonuçlarına dair satır başları resmi makamlarca kamuoyuna açıklanacak.

Milli Savunma Bakanlığının ‘azami oranda yerli mühimmat kullanıldı’ ifadesine de ayrı bir parantez açmak gerek. TSK’nın envanterinde çok sayıda güdüm kiti ve yerli mühimmat var. Bu mühimmatların hedefi ne kadar başarılı bir şekilde vurduğunu daha önce çok kez gördük. İlk yayınlanan görüntülerden bu operasyonda da hedeflerin tam isabetle, sorunsuz bir şekilde vurulduğunu söyleyebiliriz.”

Diplomatik ve istihbarat ayağı da son derece önemli

Bu tür operasyonlarda genelde işin askeri boyutunun görülüp ölçülebildiğinin altını çizen Turan Oğuz, “Harekatın diplomatik ve istihbarat ayakları da çok önemli. Irak hükümeti ile kurulan iyi ilişkiler, sahadan elde edilen istihbarat bilgileri işin askeri boyutunun başarıya ulaşması için kritik değerde. Bu operasyonun diplomatik ve istihbarat ayaklarının da son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda uydu takibiyle başlayan ve örgüte belki de erzak götüren kişiden gelen istihbarata kadar çok geniş bir alanda icra edilen operasyon söz konusu” şeklinde konuştu.