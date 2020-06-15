Son yıllarda yerli/milli silah ve mühimmatlar konusunda tarihi bir ivme yakalayan Türkiye, bu tür sistemlerin hedefi tamamen yerli imkanlarla bulabilmesi için de yoğun çaba harcıyor. Savunma sanayii uzmanlarının ‘son derece kritik’ olarak nitelediği bu alanda Roketsan tarafından üretilen Turna’nın çok önemli bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.

İHA, SİHA ve TİHA’ların gücüne güç katacak

Savunma sanayii araştırmacısı Kadir Doğan, günümüzde konumlandırma sisteminin muhabere alanının değerli alanlarından biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin de başta ABD, Rusya ve AB ülkeleri olmak üzere bu konuda çalışmalar yapan ülkeler gibi söz konusu teknolojiye hassasiyetle eğildiğini vurguladı.

Sistemin ‘ataletsel ölçüm birimi’ olarak da adlandırıldığını ve kendi kendine hareket etme kabiliyeti bulunan araçların bu hareketlerini sağlamasındaki en önemli bileşenlerden biri olduğunun altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

“Bu bileşenler hem otonom araçların yönlendirilmesinde hem de bu araçlar içerisinde bulunan birçok farklı alt sistemin yönlendirilmesinde kullanılabilir.

Suriye, Irak, Ege, Libya ve iç güvenlik operasyonlarında başarıdan başarıya koşan Türk İHA/SİHA ve TİHA’ları içerisinde de birçok Ataletsel Ölçüm Birimi mevcut. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen Turna serisi Ataletsel Ölçüm Birimi ailesi ile gurur kaynağımız olan İHA/SİHA ve TİHA’lar çok daha tehlikeli bir hale bürünecek.”

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan.]

Hedefi ıskalama ya da kaza kırıma uğrama ihtimali en aza inecek

Kadir Doğan, özellikle insansız hava araçlarında bu sistemin sıklıkla kullanıldığına işaret ederek, “Bu gibi bileşenler nerdeyse tüm savunma sanayi ürünlerimizde kullanılıyor. Temel görevleri bulunduğu aracın hareketini bir nevi yorumlamak. Şu anda çok sayıda hava aracımız GPS gibi konumlandırma uydularına bağımlı olarak hareket ediyor. Turna ile hava aracının hareketlerinin, GPS gibi küresel konumlandırma sistemlerine bağlı kalmadan uçuş yapabilmesi mümkün hale gelecek. Bu şekilde otonom sistemlerimiz daha da durdurulmaz olacak” bilgisini paylaştı.

Muadillerinden çok daha başarılı

Roketsan'ın geliştirdiği Turna serisi navigasyon sistemlerinin özellikle insansız hava araçlarında kullanılmasıyla birlikte "GPS desteksiz görev” icrasının da başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğini anlatan Kadir Doğan, şunları söyledi:

“Sensör verileri işlenirken ataletsel ölçüm birimlerinde yapılan işlemler sonucu bir miktar kalıcı hata oluşur. Aynı zamanda ataletsel ölçüm biriminin içerisinde yer alan sensörlerin hem çevresel koşullar sebebiyle hem de kendi yapılarından dolayı bir ölçüm aralığı bulunmaktadır.

Hem dünyadaki muadillerine bakıldığında, hem de şu anda halihazırda İHA ve SİHA’larda kullanılan ürünlere bakıldığı zaman Roketsan tarafından geliştirilen Turna serisi Ataletsel Ölçüm Birimi, sabit hata oranının oldukça düşük ve ölçüm aralığının çok hassas olduğu, daha net bir ifadeyle sapma oranının rakiplerine göre çok daha düşük olduğu görülüyor.

[Roketsan tarafından üretilen Turna navigasyon sistemi.]

Şu anda tüm İHA ve SİHA’larımız GPS (ABD üretimi), GLONASS (Rusya üretimi) ve GALILEO (Avrupa ülkeleri ortak üretimi) gibi küresel konumlandırma uydularına göre hareket ediyor. Bu araçlara harp alanında uygulanacak GPS karıştırıcı gibi işlemler ve bu konumlandırma sistemlerinin bahsedilen ülkelerin kontrolünde olması hava araçlarının hareketi için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Turna serisi Ataletsel Ölçüm Birimleri, birlikte kullanılacakları diğer birçok bileşenin yardımı ile GPS bağımlılığını ortadan kaldırmakta yardımcı olacak. Özellikle Baykar Savunma’nın GPS’den bağımsız uçuş için çalışmalar yürüttüğü ve Akıncı TİHA’nın bu kabiliyete sahip olmasını hedeflendiği biliniyor.”