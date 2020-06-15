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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, 17 Haziran Çarşamba günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti dolayısıyla 17 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:
"Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."
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