İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti dolayısıyla 17 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."