Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kilisesinin uzun yıllardan beri kendi haline terk edildiğini ifade etti.

"Taşhoran kilisesinde çalışmalar devam etmekte"

Tarihi mekanların yeniden ayağa kaldırılarak, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan Taşhoran kilisesinde çalışmalar devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi olarak buna benzer kültürel varlıklarımız ve tescilli değerlerimizle ilgili Kültür Daire Başkanlığımıza ve KUDEB birimimize gerekli talimatları vererek, buralarla gerekli araştırmaların yapılması ve bu araştırmaların akabinde kiliseyle ilgili restorasyon projelerinin çıkarılması, ilgili koruma kurulundan onaylanması sürecin bir an evvel çıkarılmasını istedik."

"İnsanlığın ortak değeri olarak görüyoruz"

Kilisenin kültür varlığı olduğunu aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Kilisenin de aslına uygun bir şekilde restorasyon işlemleri başlatıldı. Restorasyon işlemlerini bitirdikten sonra buranın içerisine işlevsel olarak hangi işlevi vereceğimizi yine buradaki bölge insanımızla oturup değerlendireceğiz. Kültür merkezi mi olur, yoksa kısmi anlamda bir ibadet şeklinde değerlendirebilecek bir yapı formatında mı olacak? Buranın geçmişte yaşayan insanlarıyla da istişare ederek, bu süreci en güzel şekilde götüreceğiz. Bu tarihi değerimizi biz insanlığın ortak değeri olarak görüyoruz. İnsanlığın ortak değeri olan bu değerlerin ayağa kaldırılması hem günümüze hem gelecek kuşaklara taşınması noktasında bizim manevi sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz."

Gürkan, herhangi bir aksaklık çıkmaması durumunda Aralık ayı sonu veya 2021 yılının başı gibi kilisenin restorasyonunun tamamlanacağını aktardı.