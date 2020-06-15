Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, her hasat sonrasında olduğu gibi buğday tarlalarına halılar döşendi. Bu uygulamayla, güneş ışınları sayesinde halıları bakterilerden arındırmak amaçlanıyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen halılar, burada pastel rengini de aldıktan sonra yurt dışına ihraç ediliyor.

Metrekaresi 300-400 dolar

Halıcı Halil Börekçi, "En çok Amerika'ya satıyoruz, Güney Amerika'ya satıyoruz, Avrupa'ya satıyoruz. Avustralya, Japonya dünyanın her tarafına satıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü Demirci halıları ise, Manisa'da yola seriliyor. Halıların değeri bu yöntemle artıyor. Yolda eskitilen halı, metrekaresi 300-400 dolardan alıcı buluyor.

Haber: Onur Altan

Kamera-drone: Levent Çakır, Sayit Ersan

Kurgu: Öznur Kaya