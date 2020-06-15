Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da buğday tarlaları halılarla kaplandı
Antalya'da tarlalara serilerek yapılan halı temizliği uzun süredir uygulanan bir yöntem. Güneşin etkisiyle, halılar zararlı bakterilerden arındırılıyor. Ortaya ise etkileyici bir görüntü çıkıyor.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, her hasat sonrasında olduğu gibi buğday tarlalarına halılar döşendi. Bu uygulamayla, güneş ışınları sayesinde halıları bakterilerden arındırmak amaçlanıyor.
Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen halılar, burada pastel rengini de aldıktan sonra yurt dışına ihraç ediliyor.
Metrekaresi 300-400 dolar
Halıcı Halil Börekçi, "En çok Amerika'ya satıyoruz, Güney Amerika'ya satıyoruz, Avrupa'ya satıyoruz. Avustralya, Japonya dünyanın her tarafına satıyoruz" dedi.
Dünyaca ünlü Demirci halıları ise, Manisa'da yola seriliyor. Halıların değeri bu yöntemle artıyor. Yolda eskitilen halı, metrekaresi 300-400 dolardan alıcı buluyor.
Haber: Onur Altan
Kamera-drone: Levent Çakır, Sayit Ersan
Kurgu: Öznur Kaya
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