Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına karşı çalışma başlatıldı.

Sözde Mersin il isorumlularından olduğu tespit edilen ve Elazığ'da 3 adresi bulunan C.S'nin yakalanması yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli C.S, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ'da gözaltına alındı.

Evde çok sayıda doküman ele geçirildi

Şüphelinin evinde, FETÖ elebaşı imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitap, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kadınlardan sorumlu il sorumlusu olduğu tespit edilen Y.B'yi yakalamaya yönelik de çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, sanal olarak talimatlar vererek il sorumluluğu görevi yürüttüğü tespit edilen "Azra" ve "Esma" kod adlı Y.B. de Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde dijital materyaller ele geçirildi.