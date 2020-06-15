Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uygulamada kamyonet bariyere çarptı: 1'i polis 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'in Derik ilçesinde, uygulama noktasında freni boşalarak duramayan sebze yüklü kamyonet, beton bariyere çarptı. Kazada, özel harekat polisi ve kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Derik ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde meydana geldi.
Ahmet Akyüz'ün kullandığı sebze yüklü kamyonet, polis ekiplerinin yol kontrol noktasına geldiği sırada freni boşalması sonucu duramadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet beton bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada yol kontrol noktasında görevli 1 özel harekat polisi ile kamyonetteki sürücü Ahmet Akyüz, Orhan Gezici ve Gökhan Gezici yaralandı.
Yarılalar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste ayakta tedavi edilen yaralılar daha sonra taburcu edildi.
Etiketler: özel harekat polisi Derik Devlet HastanesiSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:15
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