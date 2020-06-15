Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yalova merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Yalova merkezli 6 ilde FETÖ üyelerine düzenlenen operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.
10 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan çalışmalarda, Yalova merkezli 6 ilde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı fetöSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:14
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