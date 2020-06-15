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Hatay'da traktör uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Belen ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'da Hüseyin Göktaş idaresindeki traktör, Bakras Mahallesi kırsalında uçuruma yuvarlandı.
Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralanan sürücü ile traktördeki 4 kişiyi sedyelerle ambulansa taşıdı.
Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Etiketler: barkas mahallesi AFAD 5 yaralıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:10
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