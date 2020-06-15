Arnavutköy'de sağanak nedeniyle su altında kalan Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı sürücüler göle dönen yolda güçlükle ilerlerken, ilerleyemeyen bazı sürücüler ise otomobillerinde mahsur kaldı.