Haber Giriş: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle su altında kalan Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
Bazı sürücüler göle dönen yolda güçlükle ilerlerken, ilerleyemeyen bazı sürücüler ise otomobillerinde mahsur kaldı.
Etiketler: sağanak ArnavutköySon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:53
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