Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralı kurtarıldı.
Kamuran K.'nın kullandığı otomobil, Yeniköy Mahallesinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kadın kurtarıldı
Mahalle sakinlerinin sürücüyü çıkardığı araçta sıkışan eşi Necla K., ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği karı koca ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: yeniköy mahallesi Tekirdağ Devlet Hastanesi AFADSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 18:08
Son Haberler
- 18:18
- 18:02
- 18:05
- 18:00
- 17:57
Sıradaki Haber
Taşhoron Kilisesi restore ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz