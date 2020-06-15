Mehmet Dil'in kullandığı 07 LFC 96 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde Kemaliye ilçesi girişindeki Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düşmüştü.

Kamyonetin sürücüsü Mehmet Dil'in de cansız bedeni bulundu. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Dil için bölgeye gelen dalgıç polisler nehir içinde, AFAD ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Dil'in cesedini nehire gömülen kamyonette sıkışmış halde buldu. Çıkarılan ceset otopsi için Kemaliye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, kamyonetin nehirden çıkarılması için sabah saatlerinde bölgeye özel vinçler gönderileceği öğrenildi.

Olay

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden Gülser Dil, Şeyma Kalkan, Muhammed İlçin ve Süleyman Kalkan'ın cesedini çıkarmıştı.

Yaralanan Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Olay yerine giden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, nehirde kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatan ekiplerden bilgi almıştı.