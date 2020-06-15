Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 24 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Karaköprü'de 10, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 3, Viranşehir'de 3, Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, Birecik, Suruç ve Viranşehir'deki bir mahalle ve 9 binada uygulanan karantina ise sona erdi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs karantina covid 19Son Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 23:21
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