E.K., Burdur Devlet Hastanesi morgundan savcılığın izniyle teslim aldığı çocuğun naaşına sarılıp gözyaşı döktü.

Minik Ayşenur'un cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yarın toprağa verilecek.

E.K., morg önünde yaptığı açıklamada, devlet korumasındaki oğlunu yanına almak istediğini söyledi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde 12 Ocak'ta Ayşenur K'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı.

Nüfusta Ayşenur'un babasının, anneannesinin sonradan evlendiği eşi E.K. olarak kaydedilmiş bulunması nedeniyle çocuğun annesi K.K'den, E.K'den ve biyolojik babası olduğunu öne süren E.K'den DNA örnekleri istenmişti.