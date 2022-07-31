Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 7 helikopter ve 3 uçakla karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.