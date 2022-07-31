Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı balık avlayan 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza
[AA (arşiv)]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yasak sahada balık avladığı tespit edilen 6 kişiye 16 bin 339 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akdeniz ilçesi açıklarında denetim yaptı.
Ekipler, denetim sırasında 6 kişinin yasak sahada avlandığını tespit etti.
Balıkçılara toplamda 16 bin 339 lira ceza verildi.
Etiketler: Balıkçılık Mersin
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