Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yazın ortasında bir anda bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanak sokak ve caddeleri göle çevirdi.
Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Güneyde sıcaklar 40 derecenin üzerine çıktı.
Yurt genelinde etkili olan çöl sıcakları devam ederken, Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı alt geçit ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Hayrabolu ve Trabzon Caddesi'ni kullanan sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte yavaş seyretmek zorunda kaldı.
Sağanak aralıklarla sürecek
Polis ekipleri yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Son Haberler
- 17:10
- 17:07
- 16:53
- 16:43
- 16:42
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz