Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK'ün Bayburt semalarındaki gösterisine büyük ilgi
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK, Bayburt semalarındaki gösterisiyle nefesleri kesti.
Kent merkezi üzerindeki SOLOTÜRK gösterisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Saray Bahçesi, Bayburt Kalesi ile Şehit Osman Tepesi'ne toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösteriyi ilgiyle takip edenler, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.
Etiketler: Bayburt
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