Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale etti.,

''Kısmen kontrol altına alınmıştır''

Burdur Valisi Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Arslantaş, ''Yangın şu an itibaren kısmen kontrol altına alınmıştır. Havanın kararmasından dolayı havadan söndürme ve soğutma çalışmaları durdurulmuş, Bucak Orman İşletme ve çevre illerden gelen orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürmektedir'' dedi.

Gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Çobanpınar ve Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin karadan yürütülen müdahalesine gece görüşlü 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangına 16 dakika içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Gece görüşlü helikopterlerin söndürme çalışmalarına ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, "Burdur/Bucak orman yangınıyla mücadelemizi gece gündüz durmadan sürdürüyoruz. 10 uçak, 14 helikopter (4 gece görüşlü helikopter), 66 arazöz, 8 dozer, 360 personel" sözlerine yer verildi.