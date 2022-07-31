Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Güneyde sıcaklar 40 derecenin üzerine çıktı. Diğer bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Peki önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta boyunca az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, sağanak beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle, Kars, Ardahan çevrelerinde öğleden sonra ısınmayla beraber kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri söz konusu."

Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri, güneş ışınlarının tam tepede olduğu zaman diliminde yani 10.00-16.00 arasında özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş ışınlarına maruz kalmamaları, dışarıda bulunmamaları konusunda uyardı.

Üç büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul’da salı ve çarşamba sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 31 ile 32 derece arasında seyredecek.

Ankara’da az bulutlu ve açık hava hakim, sıcaklık 34 dereceyi görecek.

İzmir'de ise hava açık olacak, sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

