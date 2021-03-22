Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, salı ve çarşamba günleri Burdur ve Isparta genelinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.