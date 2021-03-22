Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerin kırsaldaki inlerine operasyon
[Fotoğraf: AA]
Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak imha edildi.
Tunceli'nin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınağı tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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