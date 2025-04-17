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Türkiye
DHA 17.04.2025 14:47

Bungalovdaki gizli kamera skandalında ‘kuvvetli suç şüphesi’ cep telefonunda

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda gizli kamera bulunması olayına ilişkin tutuklanan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu belirtilen Tansel S. suçlamaları kabul etmedi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden birinin cep telefonunda gizli kamerayla ilgili bazı materyaller tespit edildi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında ‘kuvvetli suç şüphesi’ cep telefonunda

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. tutuklandı.

Şüpheliler, Hüseyin K. ve Tansel S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polis ve savcılıkta 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla verdikleri ifadede Sapanca’da 3 bungalov yapıp ticarete başladıklarını ve devam ettiklerini söyledikleri belirtildi.

Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 tutuklama
Sakarya'da bungalovda gizli kamera skandalı: 2 tutuklama

Haklarındaki suçlamaları reddeden 2 şüphelinin, internet üzerinden iletişime geçen müşterilere bungalovları kiraladıklarını, gizli kamera olayından da bilgilerinin olmadığını söylediği ifade edildi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında ‘kuvvetli suç şüphesi’ cep telefonunda

Telefonları kriminal incelemeye gönderildi

Cep telefonlarında da yapılan incelemede şüphelilerden birinde, gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin de bulunması üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklamanın olduğu ifade edildi.

Şüphelilerin telefonlarına da el konularak kriminal incelemeye gönderildi.

Bu arada, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümlü kameranın Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapabilecek niteliğe sahip olduğu belirlendi.

Polis, hafıza kartı girişi bulunan gizli kameranın Wi-Fi özelliğinden takip yaparak internet bağlantısından kriminal inceleme de başlattı. Söz konusu tesis ise Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından süresiz kapatıldı.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında ‘kuvvetli suç şüphesi’ cep telefonunda

Tesis mühürlendi

Öte yandan aynı bölgedeki Sapanca'nın önde gelen otellerinden biri olan ve aynı zamanda zincir marka da olan, 91 bungalovun bulunduğu işletme de Sapanca Belediyesi tarafından, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığından mühürlendi.

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