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Türkiye
AA 17.04.2025 12:29

Yılmaz: Tunahan'ın acısına bir gün dayansınlar, davamı çekerim

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, ilgili kamu kurumlarına açtıkları manevi tazminat davasına ilişkin, "Sadece pansumanı yapılırken bir gün dursunlar, bir insan olarak dayanabilirlerse ben davamı geri çekeceğim" dedi.

Yılmaz: Tunahan'ın acısına bir gün dayansınlar, davamı çekerim

Yılmaz, Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık 2023'te yaşanan olayla ilgili Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Valiliği'ne Ankara 8. İdare Mahkemesinde açtıkları 10 milyon liralık manevi tazminat davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Oğlunun, boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralandığını hatırlatan Yılmaz, oğlunun tedavisinin 10 yıl süreceğini söyledi.

Tunahan'ın hiç kimseye muhtaç kalmadan yaşamasının tek istekleri olduğunu dile getiren Yılmaz, oğlunun gelecek dönemde de bir dizi ameliyat geçireceğini kaydetti.

Yılmaz, şunları ifade etti:

"Dava sürecinde Büyükşehir Belediyemiz, 'biz fakirleşiriz, Tunahan zenginleşir' diye bir açıklama yapmış avukatıma. Açıklama bizi çok üzdü. Bu açıklamayı yapan kişi gelsin, sadece bir gün Tunahan'ın pansumanını yaparken nasıl acılar çektiğini, nasıl ağladığını, nasıl gözlerinin şiştiğini görsün. 454 gündür bu çocuk acı çekiyor. Ameliyatına 3 ay süre verildi. Sadece pansumanı yapılırken bir gün dursunlar, bir insan olarak dayanabilirlerse, ben davamı geri çekeceğim."

"Ömrümüz boyunca biz bu olayların hiçbirini yaşamasaydık"

Tunahan'ın sağlık durumunun iyi olmadığını ve psikolojisinin çok bozulduğunu anlatan Yılmaz, belediyelerin, başıboş köpek sorununu çözmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, oğlunun kaslarında sorun olduğunu, bacaklarının ağrıdığını, lavaboya dahi gidemediğini belirterek, "Ailecek iyi değiliz. Tunahan'ın olayından sonra yediğimizden tat alamıyoruz. Biz fakirliğe zaten alışığız. Bir ekmeğe muhtaç olsaydık da bu olayları yaşamasaydık." dedi.

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